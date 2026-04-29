Gescheitertes Luxusbauprojekt
Koblenzer Clemens-Carré: Käufer sind verzweifelt
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollte das Luxusbauprojekt Clemens-Carré verwirklicht werden. Das Gebäude i
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollte das Luxusbauprojekt Clemens-Carré verwirklicht werden. Das Gebäude ist in Teilen eingerüstet, allerdings nur weil das Dach gesichert wird.
Alexej Zepik

Das Koblenzer Luxusbauprojekt Clemens-Carré ist bekanntlich gescheitert. Mehr als 30 Käufer hatten jeweils teils mehrere Hunderttausende Euro angezahlt. Das Geld ist mehr oder weniger weg, die Leute sind verzweifelt. Eine Frau schildert ihre Lage.

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Sie hatte es sich so schön vorgestellt: eine Eigentumswohnung mitten in Koblenz zu haben, an Rhein und Mosel spazieren zu können, dazu das Theater vis-à-vis, die Altstadt ein paar Schritte entfernt. Doch aus dem Traum wird nichts, das Luxusbauprojekt Clemens-Carré in der ehemaligen Alten Oberpostdirektion ist gescheitert.

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