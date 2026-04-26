Gescheitertes Luxusbauprojekt
Koblenzer Clemens-Carré: Insolvenzverfahren läuft
Die ehemalige Alte Oberpostdirektion in Koblenz: Hier sollten 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen entstehen. Das Gebäude ist e
Die ehemalige Alte Oberpostdirektion in Koblenz: Hier sollten 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen entstehen. Das Gebäude ist eingerüstet, weil das Dach gesichert wird.
Alexej Zepik

Schon länger ist klar, dass das Koblenzer Luxusbauprojekt Clemens-Carré gescheitert ist. In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion hatte ein Investor aus dem Westerwald 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen geplant. Seine Firma ist insolvent.

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In Koblenz werden neue Wohnungen dringend benötigt, auch solche aus dem höherpreisigen Segment. In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion sollten 55 teils luxuriöse Einheiten entstehen. So sahen es die Pläne eines Investors aus dem Westerwald für das denkmalgeschützte Gebäude vor.

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