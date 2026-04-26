Schon länger ist klar, dass das Koblenzer Luxusbauprojekt Clemens-Carré gescheitert ist. In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion hatte ein Investor aus dem Westerwald 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen geplant. Seine Firma ist insolvent.
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In Koblenz werden neue Wohnungen dringend benötigt, auch solche aus dem höherpreisigen Segment. In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion sollten 55 teils luxuriöse Einheiten entstehen. So sahen es die Pläne eines Investors aus dem Westerwald für das denkmalgeschützte Gebäude vor.