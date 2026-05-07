Das Koblenzer Luxusbauprojekt Clemens-Carré in der Alten Oberpostdirektion ist gescheitert. Einen beträchtlichen Teil des Gebäudes hat die Telekom angemietet. So geht es für den Telekommunikationsgiganten dort weiter.
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Es klang verlockend und zog einige Menschen mit dem nötigen Kleingeld an: In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollte das Luxusbauprojekt Clemens-Carré entstehen: mit 55 Eigentumswohnungen, Garten mit Teich und einem A ufzug, der den eigenen Ferrari im Wohnzimmer abstellt, wie frühere Illustrationen zeigten.