Luxusbauprojekt gescheitert Koblenzer Clemens-Carré: Das plant die Telekom Jan Lindner 07.05.2026, 10:00 Uhr

i Die ehemalige Alte Oberpostdirektion in Koblenz: Hier war das Luxusbauprojekt Clemens-Carré geplant. Alexej Zepik

Das Koblenzer Luxusbauprojekt Clemens-Carré in der Alten Oberpostdirektion ist gescheitert. Einen beträchtlichen Teil des Gebäudes hat die Telekom angemietet. So geht es für den Telekommunikationsgiganten dort weiter.

Es klang verlockend und zog einige Menschen mit dem nötigen Kleingeld an: In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollte das Luxusbauprojekt Clemens-Carré entstehen: mit 55 Eigentumswohnungen, Garten mit Teich und einem A ufzug, der den eigenen Ferrari im Wohnzimmer abstellt, wie frühere Illustrationen zeigten.







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