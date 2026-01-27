Wegen des Mercosur-Abkommens
Koblenzer CDU-Parteitag: Josef Oster kritisiert Grüne 
Josef Oster während des Kreisparteitages der Koblenzer CDU am Samstag: Der Kreisvorsitzende kritisierte die Grünen scharf wegen ihres Abstimmungsverhaltens zum Mercosur-Abkommen.
Peter Meuer

Beim Kreisparteitag der Koblenzer CDU ging es zuletzt um die Wahl der neuen Kandidatin für das Bürgermeisteramt. Der Kreisvorsitzende Josef Oster äußerte sich aber auch zur großpolitischen Wetterlage – und spannte den Bogen bis nach Koblenz.

Im Rahmen des Kreisparteitages der CDU Koblenz hat der Kreisvorsitzende Josef Oster (MdB) die Grünen wegen ihres Abstimmungsverhaltens im Europaparlament zum Mercosur-Abkommen in deutlichen Worten kritisiert. Er sprach von „Instinktlosigkeit“, die der Europäischen Union schweren Schaden zugefügt habe.

