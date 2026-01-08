Bürgermeisterkandidat gesucht Koblenzer CDU-Chef Oster kritisiert SPD und Grüne Jan Lindner 08.01.2026, 14:39 Uhr

i Der Koblenzer CDU-Vorsitzende Josef Oster Laurence Chaperon

Die Koblenzer CDU sucht einen Bürgermeisterkandidaten. Zuletzt hatten sich die Kreischefs von Grünen und SPD für Zemfira Dlovani ausgesprochen. CDU-Chef Josef Oster weist diese „öffentlichen Beeinflussungsversuche entschieden zurück“.

Kurz vor Weihnachten hat die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) erklärt, dass sie den Job wechseln möchte. Ihre Wahl Ende März durch den Stadtrat galt als sicher. Seitdem ist die CDU auf Kandidatensuche – und bekam zuletzt eine klare Empfehlung von Grünen und SPD.







