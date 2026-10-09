Kosten von 300 Millionen Euro Koblenzer BWZK-Neubau soll 2030 fertig sein Jan Lindner 09.10.2026, 18:00 Uhr

i Die Arbeiten am Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses dauern seit einigen Jahren an. Hier sollen einmal 800 Beschäftigte arbeiten. Ingo Beller

Der Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses ist eine der komplexesten und die mit Abstand teuerste Baustelle der Stadt. Seit sechs Jahren wird am neuen Operations- und Funktionsgebäude gearbeitet. Im Juli 2030 soll es fertig sein.

Mit seinen vielen Fachabteilungen und Spezialisten genießt das Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) weiter über Koblenz hinaus einen hervorragenden Ruf. Im Gegensatz zu privaten und kommunalen Trägern kann es sich eines gewissen finanziellen Polsters sicher sein.







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