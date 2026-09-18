Entsteht neue Riesen-Klinik?
Koblenzer BWZK: Eine von nur fünf Spezialkliniken
Der Neubau am Koblenzer BWZK: Auf dem Gelände könnte eine neue Riesen-Klinik entstehen.
Der Neubau am Koblenzer BWZK: Auf dem Gelände könnte eine neue Riesen-Klinik entstehen.
Ingo Beller

Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) ist eins von fünf seiner Art in ganz Deutschland. Hier gibt es sämtliche Abteilungen, die man sich vorstellen kann – und bald direkt daneben eine neue Riesen-Klinik?

Lesezeit 2 Minuten
Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) genießt seit Jahrzehnten weit über die Stadt hinaus einen hervorragenden Ruf. Das Lazarett, wie es noch immer oft genannt wird, dürfte eine der besten Kliniken der Region sein. Und sicher auch eine, die dank des Bundes finanziell mit am besten ausgestattet ist.
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