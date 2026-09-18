Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) ist eins von fünf seiner Art in ganz Deutschland. Hier gibt es sämtliche Abteilungen, die man sich vorstellen kann – und bald direkt daneben eine neue Riesen-Klinik?
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Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) genießt seit Jahrzehnten weit über die Stadt hinaus einen hervorragenden Ruf. Das Lazarett, wie es noch immer oft genannt wird, dürfte eine der besten Kliniken der Region sein. Und sicher auch eine, die dank des Bundes finanziell mit am besten ausgestattet ist.