Medic Quadriga 2026 Koblenzer Bundeswehr-Sanitäter üben Notfall in Litauen 31.03.2026, 06:00 Uhr

i Die deutschen Bundeswehr-Sanitätskräfte trainierten bei der Übung Medic Quadriga in Pabrade/Litauen unter Koblenzer Leitung die Einrichtung eines Luftlanderettungszentrums. Susanne Hähnel. Bundeswehr/Susanne Hähnel

Mit der Übung Medic Quadriga hat die Bundeswehr in Litauen die Rettung verletzter Kameraden in einem Einsatzland trainiert. Koordiniert und umgesetzt wurde die Großübung mit mehr als 1000 Soldaten vom Kommando Gesundheitsversorgung in Koblenz.

Die aktuelle Sicherheitslage in der Welt macht ein Szenario der Landes- oder Bündnisverteidigung wieder wahrscheinlicher. Die deutschen Streitkräfte stellen sich darauf ein und trainieren intensiv ihre Fähigkeiten. Quadriga heißt die jährliche Großübung der Bundeswehr, die im Bündnisrahmen mit alliierten Partnern durchgeführt wird.







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