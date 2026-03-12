Iraner von Liste gestrichen
Koblenzer Bürgermeisterwahl: Tavasoli ist raus 
Arian Tavasoli wollte Koblenzer Bürgermeister werden. Jetzt ist er von der Kandidatenliste gestrichen worden.
Arian Tavasoli

Da sind es nur noch drei Kandidaten zur Koblenzer Bürgermeisterwahl: Arian Tavasoli ist nach einer erneuten Prüfung von der Bewerberliste gestrichen worden. Die Chancen des 28-jährigen Iraners waren ohnehin mehr als überschaubar. 

Es hat offenbar etwas gedauert, bis alle nötigen Unterlagen in der Koblenzer Stadtverwaltung eingetrudelt sind. Bei einer sorgfältigen Prüfung fiel nun auf: Arian Tavasoli besitzt gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Landes – und darf deshalb nicht für das Amt des Koblenzer Bürgermeisters kandidieren.

