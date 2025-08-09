Rund eineinhalb Jahre wurde das Bürgeramt umgebaut, seit wenigen Tagen hat es wieder geöffnet. Wie viel sich verändert hat, zeigt ein Vergleich von Fotos aus Januar 2024 und August 2025.

Seit dem 6. August hat das Bürgeramt in der Gymnasialstraße in Koblenz wieder geöffnet. Eineinhalb Jahre wurden die Räumlichkeiten umgebaut – und die alten Räume sind kaum wiederzuerkennen. Wie viel sich verändert hat, zeigt der Vorher-Nachher-Vergleich von Fotos aus dem Bürgeramt kurz vor Beginn der Umbauarbeiten im Januar 2024 und Fotos aus August 2025:

Früher befand sich der Wartebereich direkt neben dem Empfang ... Stadt Koblenz/Andreas Egenolf ... heute wartet keiner mehr auf Stühlen im Eingangsbereich. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Schalter an Schalter reihte sich früher ... Stadt Koblenz/Andreas Egenolf ... jetzt sorgen mobile Trennwände für mehr Diskretion. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Holzregale und -schränke, wie im alten Bürgeramt ... Stadt Koblenz/Andreas Egenolf ... sucht man im neu gestalteten vergeblich. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Ein Arbeitsplatz im Bürgeramt im Januar 2024. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Ein Arbeitsplatz im Bürgeramt im August 2025. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Früher waren hier eine Menge Schalter ... Stadt Koblenz/Andreas Egenolf ... heute liegt hier der Wartebereich, die Schalter sind mit Wänden abgetrennt. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Wo früher die Schalter 6, 7 und 8 waren ... Stadt Koblenz/Andreas Egenolf ... sitzen jetzt Bürgerinnen und Bürger im neuen und deutlich helleren Wartebereich. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Das alte Bürgeramt war sehr großräumig gestaltet. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf Beim Umbau wurden einige Wände neu eingezogen. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf 1 / 14

Das Bürgeramt Koblenz hat geöffnet montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 17.30 Uhr.