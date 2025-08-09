Seit dem 6. August hat das Bürgeramt in der Gymnasialstraße in Koblenz wieder geöffnet. Eineinhalb Jahre wurden die Räumlichkeiten umgebaut – und die alten Räume sind kaum wiederzuerkennen. Wie viel sich verändert hat, zeigt der Vorher-Nachher-Vergleich von Fotos aus dem Bürgeramt kurz vor Beginn der Umbauarbeiten im Januar 2024 und Fotos aus August 2025:
Das Bürgeramt Koblenz hat geöffnet montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 17.30 Uhr.
Bürgeramt hat in Koblenz nach Umbau wieder eröffnet
Lange musste das Bürgeramt in Koblenz in einem Provisorium in den beiden Rathausgebäuden unterkommen. Nun kehrt es in die alten Räume in der Gymnasialstraße zurück. Was Bürgerinnen und Bürger für ihren Besuch im neuen alten Bürgeramt wissen sollten.