Vom Spatenstich zum Rheingrund Koblenzer Brückenbau: Drei Jahre voller Überraschungen Matthias Kolk

Doris Schneider 31.12.2025, 11:00 Uhr

i Fast genau drei Jahre liegt der Spatenstich an der Pfaffendorfer Brücke zurück. Seitdem hat sich extrem viel getan. onemorepicture/Thorsten Wagner. onemorepicture / Thorsten Wagner

Der Neubau Pfaffendorfer Brücke schreitet mehr und mehr voran – und vor allem im Jahr 2025 wurde immer stärker sichtbar, wohin die Reise geht. Ein Rückblick auf die Meilensteine in drei Jahren Brückenbau.

Sie haben sich schon bis auf den Grund des Rheins vorgearbeitet, zwei Bombenfunde bewältigt und Hunderte Tonnen Stahl in Präzisionsarbeit zusammengebaut: Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke ist für die Koblenzer Planer und Bauausführer gleichermaßen ein ziemlich besonderes Projekt.







Artikel teilen

Artikel teilen