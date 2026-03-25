Von der Goldgrube ins Rauental Koblenzer Brücke: Lange Rampen sind barrierefrei Peter Karges 25.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Stahlbauteile konnten am Wochenende erfolgreich eingehoben werden. onemorepicture/ Thorsten Wagner

Die Brücke über die Bahngleise, die die beiden Koblenzer Stadtteile Goldgrube und Rauental trennen, ist selbst nur etwa 80 Meter lang. Mit den Rampen auf beiden Seiten hat das Bauwerk aber eine Länge von 444 Metern.

Die Lücke in der neuen Geh- und Radwegbrücke über die Bahngleise zwischen Rauental und Goldgrube ist seit Sonntag geschlossen. Doch die fünf Meter breite Brücke, deren Stahlkonstruktion sich 80 Meter lang über zwölf Bahngleise spannt, wird erst im nächsten Jahr den Benutzern zur Verfügung stehen.







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