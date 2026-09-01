Das erste Mal dachte Philip Ley, eine Wespe habe ihn gestochen. Doch immer wieder spürt der Koblenzer diesen kurzen unangenehmen Schmerz, wenn er mit dem Rad zwischen Metternich und Bubenheim unterwegs ist. Der Grund: eine Höchstspannungsleitung.
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Der Koblenzer Philip Ley bekommt regelmäßig einen Stromschlag, wenn er von Metternich nach Bubenheim radelt. Beim ersten Mal dachte er, eine Wespe hätte ihn in die Leiste gestochen. Doch der kurze Schmerz trat immer wieder auf, egal ob er vormittags oder abends hier lang radelte.