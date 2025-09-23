Im Koblenzer Stadtteil Rübenach sind neue Wertstoffcontainer geplant – und zwar an der Hauptroute durch den Ort. Die Aachener Straße ist stark befahren, weshalb es zu mehr Verkehrsproblemen kommen könnte, befürchtet ein Anwohner.
Die Aachener Straße ist die Hauptverkehrsachse durch Koblenz-Rübenach. Nun sollen hier Wertstoffcontainer aufgestellt werden, was dazu führen wird, dass Autofahrer direkt an der Straße halten. Ein Anwohner befürchtet, dass es zu einem täglichen Verkehrschaos kommen wird.