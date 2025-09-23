Wertstoffcontainer in Rübenach Koblenzer befürchtet Verkehrschaos in Aachener Straße 23.09.2025, 08:56 Uhr

i Die Aachener Straße in Koblenz-Rübenach ist die Hauptverkehrsstrecke durch den Ort. Mehr als 10.000 Autos, Lkw und Roller fahren täglich über sie. Nun sorgen Wertstoffcontainer, die am Neubaugebiet "In der Grünwies" geplant werden, für Unverständnis bei Einheimischen. Katrin Steinert

Im Koblenzer Stadtteil Rübenach sind neue Wertstoffcontainer geplant – und zwar an der Hauptroute durch den Ort. Die Aachener Straße ist stark befahren, weshalb es zu mehr Verkehrsproblemen kommen könnte, befürchtet ein Anwohner.

Die Aachener Straße ist die Hauptverkehrsachse durch Koblenz-Rübenach. Nun sollen hier Wertstoffcontainer aufgestellt werden, was dazu führen wird, dass Autofahrer direkt an der Straße halten. Ein Anwohner befürchtet, dass es zu einem täglichen Verkehrschaos kommen wird.







