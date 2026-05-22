Geplanter Verkehrsversuch Koblenzer Balduinbrücke: Diese Bedenken haben Anwohner Jan Lindner 22.05.2026, 12:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Balduinbrücke ist ein Verkehrsversuch geplant. Alexej Zepik

Der geplante Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke sorgt seit Wochen für hitzige Diskussionen. Im Stadtrat steht nun eine Entscheidung dazu an. Vorher meldet sich noch die Bürgerinitiative Unsere Altstadt mit Bedenken zu Wort.

Radfahrer haben Vorrang vor Autofahrern, weniger Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern: Das sind zwei Aspekte des geplanten Verkehrsversuchs auf der Koblenzer Balduinbrücke. Das Vorhaben der Verwaltung sorgt seit einigen Wochen für Diskussionen und Ärger, bei Anwohnern, Radfahrern, Autofahrern, Fußgängern und Interessengruppen.







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