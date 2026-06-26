Die gesamten AWO-Altkleidercontainer in Koblenz sind gesperrt, voraussichtlich bis Ende Juli. Was das für die Koblenzer AWO bedeutet und warum sie an der Firma Baliz festhält, erklärt deren Geschäftsführer Michael Bungarten im Gespräch.
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Von jetzt auf gleich waren die rund 23 AWO-Altkleidercontainer in Koblenz gesperrt: umwickelt mit transparenter Folie und rot-weißem Absperrband. Hinweiszettel teilen mit, dass die Container bis voraussichtlich Ende Juli geschlossen sind. Wie die AWO darauf reagiert?