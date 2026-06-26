Gesperrte Altkleidercontainer
Koblenzer AWO hält an schwächelndem Textilrecycler fest
Die roten AWO-Altkleidercontainer in Koblenz, hier im Stadtteil Rübenach, bleiben voraussichtlich bis Ende Juli gesperrt.
Die roten AWO-Altkleidercontainer in Koblenz, hier im Stadtteil Rübenach, bleiben voraussichtlich bis Ende Juli gesperrt.
Katrin Steinert

Die gesamten AWO-Altkleidercontainer in Koblenz sind gesperrt, voraussichtlich bis Ende Juli. Was das für die Koblenzer AWO bedeutet und warum sie an der Firma Baliz festhält, erklärt deren Geschäftsführer Michael Bungarten im Gespräch.

Lesezeit 1 Minute
Von jetzt auf gleich waren die rund 23 AWO-Altkleidercontainer in Koblenz gesperrt: umwickelt mit transparenter Folie und rot-weißem Absperrband. Hinweiszettel teilen mit, dass die Container bis voraussichtlich Ende Juli geschlossen sind. Wie die AWO darauf reagiert?

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