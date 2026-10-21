Verwaltungsgericht urteilt Koblenzer Autoposer muss nun zu Fuß gehen Doris Schneider 21.10.2026, 17:00 Uhr

i Autoposer im Altengraben in Koblenz: Das Verwaltungsgericht hat einen Antrag eines jungen Mannes abgelehnt, der sich gegen die Entziehung seines Führerscheins wehren wollte. Alexej Zepik

Seinem „Hobby“, laut Kreise durch die Koblenzer Altstadt und andere Städte in der Region zu drehen, kann ein 23-Jähriger für längere Zeit nicht nachgehen. Statt mit dem schnellen Auto ist er nun zu Fuß unterwegs. Das steckt dahinter.

Viel Aufmerksamkeit hat ein junger Mann gesucht und bekommen, der mehrmals durch sogenanntes Autoposing in der Koblenzer Innenstadt aufgefallen ist. Mit einem gemieteten Wagen drehte er Runden, beschleunigte auf kurzen Strecken extrem stark, ließ laute Musik laufen und fuhr viel zu schnell.







Artikel teilen

Artikel teilen