Livemusik, Mitmachaktionen und allerlei Leckereien: Mit einem bunten Veranstaltungsmix feiert das Koblenzer Altstadtfest von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, seinen 50. Geburtstag. Das ist für die Veranstaltung am Wochenende geplant.

Schon seit 50 Jahren füllt das Königsbacher Altstadtfest die Koblenzer Innenstadt Jahr für Jahr mit Leben. Dieses Mal wird es von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, an insgesamt sechs Plätzen gefeiert. Für die große Geburtstagsfeier hat sich der Veranstalter Bühnen mit Livemusik, ein spezielles Kinderprogramm, Tanzvorführungen und interaktive Workshops überlegt.

Große Tombola am Sonntag

Der traditionelle Fassanstich findet am Freitag um 17 Uhr an der Liebfrauenkirche statt, dabei wird auch der Moddersprochpreis verliehen. Anlässlich des Finales am Sonntag tritt das Feuerwehrorchester Koblenz-Lay auf und bei einer Tombola gibt es etwas zu gewinnen.

Auch am Münzplatz, Jesuitenplatz, Josef-Görres-Platz und in der Eltzerhofstraße wird es laut. Die Musikauswahl reicht von Rock bis Jazz und Dancemusik. Auf dem Brunnenhof startet am Sonntag zudem eine kreative „Mach mal Kunst“-Aktion, auch das Porträtzeichnen ist dort Thema. Regionale Künstler stellen bei dem Fest zudem handgefertigte Meisterwerke aus.

Diese Künstler treten auf

Der Eintritt zum Königsbacher Altstadtfest ist frei. Weitere Informationen zum Programm und den Künstlern gibt es auf der offiziellen Internetseite unter www.koenigsbacher-altstadtfest.de