Diskussion mit Politikern
Koblenzer Altstadt zwischen Wohnquartier und Partymeile
Die Koblenzer Altstadt ist wunderschön - tagsüber. Nachts wird sie indes viel zu oft eine Partymeile, sagen die Anwohner, mit Mü
Die Koblenzer Altstadt ist wunderschön - tagsüber. Nachts wird sie indes viel zu oft eine Partymeile, sagen die Anwohner, mit Müll, Gewalt, Lärm und Hinterlassenschaften, die niemand sehen möchte.
Doris Schneider/Archiv

Wenn Koblenzer Altstädter etwas mehr Ruhe in ihrem Wohnquartier einfordern, heißt es schnell: „Dann zieht doch weg!“ Die Bewohner haben nun zu einer Diskussion eingeladen, um zu zeigen: Sie haben nichts gegen Feiernde – aber alles hat seine Grenzen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Lebensqualität in der Altstadt stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Unsere Altstadt” mit den Landtagsabgeordneten Anna Köbberling (SPD) und Philip Rünz (CDU). In den Räumen des Koblenzer Kunstvereins wurde umfassend informiert und lebhaft diskutiert.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren