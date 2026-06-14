Diskussion mit Politikern Koblenzer Altstadt zwischen Wohnquartier und Partymeile Wolfgang Lucke 14.06.2026, 12:03 Uhr

i Die Koblenzer Altstadt ist wunderschön - tagsüber. Nachts wird sie indes viel zu oft eine Partymeile, sagen die Anwohner, mit Müll, Gewalt, Lärm und Hinterlassenschaften, die niemand sehen möchte. Doris Schneider/Archiv

Wenn Koblenzer Altstädter etwas mehr Ruhe in ihrem Wohnquartier einfordern, heißt es schnell: „Dann zieht doch weg!“ Die Bewohner haben nun zu einer Diskussion eingeladen, um zu zeigen: Sie haben nichts gegen Feiernde – aber alles hat seine Grenzen.

Die Lebensqualität in der Altstadt stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Unsere Altstadt” mit den Landtagsabgeordneten Anna Köbberling (SPD) und Philip Rünz (CDU). In den Räumen des Koblenzer Kunstvereins wurde umfassend informiert und lebhaft diskutiert.







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