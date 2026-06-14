Wenn Koblenzer Altstädter etwas mehr Ruhe in ihrem Wohnquartier einfordern, heißt es schnell: „Dann zieht doch weg!“ Die Bewohner haben nun zu einer Diskussion eingeladen, um zu zeigen: Sie haben nichts gegen Feiernde – aber alles hat seine Grenzen.
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Die Lebensqualität in der Altstadt stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Unsere Altstadt” mit den Landtagsabgeordneten Anna Köbberling (SPD) und Philip Rünz (CDU). In den Räumen des Koblenzer Kunstvereins wurde umfassend informiert und lebhaft diskutiert.