Neuer Standort, gleiches Team: Grill und Feinkost Kilic ist vom Löhrcenter in die Casinostraße umgezogen. Geschäftsführer Mücahit Kilic hat lange von einem Außenbereich für den Feinkostladen geträumt – und sich diesen Traum jetzt erfüllt.

Mücahit Kilic steht stolz hinter seiner neuen Theke in der Casinostraße und erklärt, welche Speisen er heute anzubieten hat. Gekonnt bereitet der Geschäftsführer von Grill und Feinkost Kilic einen Chai Tee vor, befüllt kleine Schüsseln mit Antipasti-Spezialitäten und erzählt von seinen ersten Wochen in dem neuen Lokal. Bis vor Kurzem betrieb er seinen Laden im Löhrcenter. Seit dem 1. August ist der Feinkostladen in der Koblenzer Casinostraße 3–5 zu finden, wo Mücahit Kilic seine Speisen montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr anbietet.

i Mücahit Kilic steht hinter seiner neuen Theke in der Casinostraße und bereitet Antipasti vor. Maja Schmidt

Der 32-Jährige berichtet, dass der Umzug letztendlich sehr spontan war, wobei der Wunsch, aus dem Löhrcenter auszuziehen, schon lange bestand. Grund dafür waren laut Mücahit Kilic die Mietpreise, die er als hoch empfand, und der fehlende Außenbereich, den er sich schon lange für seinen Feinkostladen gewünscht habe. Deshalb liefen er und seine Ehefrau Ebru oft durch die Koblenzer Altstadt auf der Suche nach leer stehenden Ladenlokalen.

i Der Außenbereich des Feinkostladens ist für Mücahit Kilic das, was im Löhrcenter gefehlt hat. Maja Schmidt

Im Juli kommt ihnen dann der Zufall zu Hilfe: Bei einem ganz normalen Spaziergang stieß das Ehepaar auf ein schönes, leer stehendes Ladenlokal in der Casinostraße, das beide sehr ansprechend fanden. „Gerade als wir herausfinden wollten, wem das Lokal gehört, kam der Besitzer um die Ecke, und das war ein Stammkunde von uns“, erzählt Mücahit Kilic. Er fügt hinzu: „Er hat nur gesagt, dass dieses Lokal von Grill und Feinkost Kilic weitergeführt werden muss.“

Dieser Satz bestätigte den 32-Jährigen in seinem Vorhaben, umzuziehen. Nur kurze Zeit später unterschrieb er den Vertrag. Binnen weniger Tage wurde das Lokal renoviert. „Wir haben das hier natürlich ein bisschen schön gemacht, denn wenn Feinkost vorne dran steht, muss auch das Interieur dazu passen“, erklärt Mücahit Kilic.

i Das Interieur des neuen Feinkostladens ist neu und wurde mit Bedacht ausgewählt. Die lange Theke bildet das Zentrum des Geschäfts. Maja Schmidt

Das Angebot hat sich seit dem Umzug teilweise verändert. Die Antipasti werden zwar weiterhin angeboten, aber es gibt jetzt auch warmes Mittagsessen, wie beispielsweise Grillspieße. Das Angebot kommt laut dem Geschäftsführer gut an. „Die Lage ist besonders gut, weil viele Angestellte aus dem Bürgeramt oder dem Rathaus in der Nähe hier ihre Mittagspause machen. Wir konnten diesen Monat schon neue Stammkunden gewinnen“, erzählt Kilic erfreut.

Auch Touristen kommen wegen des zentralen Standorts in der Koblenzer Altstadt oft an dem Lokal vorbei und schauen sich das Angebot in der Theke an. Hier wird nur das verkauft, was in der Theke ausliegt. Mücahit Kilic erzählt, dass jeden Morgen die Antipasti frisch zubereitet werden müssen, und das die Qualität des Feinkostladens ausmache.

i Die Antipasti werden morgens frisch zubereitet und in der Theke präsentiert. Maja Schmidt

Seit 2019 ist Mücahit Kilic der Geschäftsführer von Grill und Feinkost Kilic. Zuvor wurde er von Verwandten geführt, das Geschäft hat eine längere Familientradition. Die ersten Feinkostläden eröffnete seine Familie in Wiesbaden und Mainz, doch ihm gefiel es in Koblenz besser. Hier ist der Name Kilic seit 20 Jahren ein Begriff und auch das Team gehört schon lange mit dazu. „Wir haben kein neues Personal eingestellt, die sind alle mit in die Altstadt umgezogen. Viele von ihnen arbeiten schon mehr als sieben Jahre mit uns zusammen“, berichtet der 32-Jährige.

„Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten ganz von selbst.“

Ebru Kilic, Ehefrau von Müchit Kilic

Seine Ehefrau Ebru Kilic hilft bei Bedarf hin und wieder in dem Feinkostladen aus oder kümmert sich um die Bürokratie, arbeitet im Laden aber nicht hauptberuflich. Sie war von dem spontanen Umzug ebenfalls begeistert: „Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten ganz von selbst, und so war das auch bei uns.“

Auf die Frage, wie sie sich die Zukunft des Feinkostladens vorstellen, antwortet Mücahit Kilic: „Wir sind seit mehr als 20 Jahren in Koblenz zu Hause und wir möchten auch in Zukunft als Feinkost Kilic Familie unsere Kunden hier mit Leidenschaft und Qualität begeistern“.