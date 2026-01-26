Unübersichtliche Parksituation
Koblenzer Altstadt: Es hagelt Hunderte von Knöllchen
Dieses Auto steht in der Fischelstraße in der Koblenzer Altstadt. Dass hier die Anwohnerparkregel gilt, die in der Weißer Gasse ausgeschildert ist, ist für die wenigsten Autofahrer erkennbar.
Doris Schneider

In einem Teil der Koblenzer Altstadt ist reines Anwohnerparken – aber kaum einer erkennt dies. Hunderte von Knöllchen sind innerhalb von sechs Wochen hier ausgestellt worden. 

Wie dem Koblenzer Frank S. ist es schon vielen ergangen: Er fährt in den Bereich der Weißer Gasse, in dem es vor den Bauarbeiten an der dortigen Realschule sowohl Anwohnerparken als auch gebührenpflichtige Parkplätze für andere gab. Dann zieht S. online ein Parkticket – und als er zurück zum Auto kommt, findet er den Hinweis an seinem Auto, dass er ein Knöllchen bekommen wird.

