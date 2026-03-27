Wer sich an seine Zeit in der Koblenzer Diskothek Agostea, der späteren Nachtarena, erinnern möchte, kann sich nun einen Gegenstand kaufen und in seine eigene Wohnung stellen: Inventar aus dem „Ago“ wird verkauft.
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Am 31. Juli 2024 war Schluss: Die Nachtarena, vormals Agoesta Nachtarena, im Koblenzer Schängel-Center schloss ihre Türen. Nun werden sie ein letztes Mal noch einmal geöffnet: Bei einer Auktion wird das Inventar verkauft. Wer Erinnerungen an die Zeit in der Diskothek in seiner eigenen Wohnung haben möchte, hat nun bis 15.