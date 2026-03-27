Ex-Club verkauft Inventar Koblenzer Agostea-Nachtarena: Alles muss raus Doris Schneider 27.03.2026, 11:30 Uhr

i Auch das Poster mit dem Schriftzug "Nachtarena Koblenz" steht zum Verkauf. Doris Schneider

Wer sich an seine Zeit in der Koblenzer Diskothek Agostea, der späteren Nachtarena, erinnern möchte, kann sich nun einen Gegenstand kaufen und in seine eigene Wohnung stellen: Inventar aus dem „Ago“ wird verkauft.

Am 31. Juli 2024 war Schluss: Die Nachtarena, vormals Agoesta Nachtarena, im Koblenzer Schängel-Center schloss ihre Türen. Nun werden sie ein letztes Mal noch einmal geöffnet: Bei einer Auktion wird das Inventar verkauft. Wer Erinnerungen an die Zeit in der Diskothek in seiner eigenen Wohnung haben möchte, hat nun bis 15.







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