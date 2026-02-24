Aktiv für MediNetz und DRK
Koblenzer Ärztin Claudia Tamm vom Land geehrt
Die Ärztin Claudia Tamm erhält vom Land Rheinland-Pfalz den Landesverdienstorden für besonderes soziales Engagement.
Katrin Steinert

Elf Menschen haben den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Die Koblenzer Ärztin Claudia Tamm ist eine von ihnen. Wir haben die 63-Jährige in ihrem gemütlichen Zuhause auf dem Koblenzer Oberwerth besucht. 

Von ihrer hohen Auszeichnung hat die Koblenzer Ärztin Claudia Tamm erst erfahren, als sie einen Brief aus Mainz erhielt. Die 63-Jährige ahnte zwar, dass sich etwas anbahnte, weil ihre Chefin sie über ihre Ehrenämter befragt hatte. „Ich dachte, dass ich vielleicht auf Kreisebene geehrt werde“, erzählt sie beim Besuch in ihrer Wohnung auf dem Koblenzer Oberwerth, wo sie mit ihrem Mann lebt.

