Unter Top 5 im Halbfinale Koblenzer Abii Faizan ist im DSDS-Finale Annika Wilhelm 04.05.2026, 14:00 Uhr

i Abii hat einen Fanclub: Mehr als 30 Freunde und Familienmitglieder reisten nach Köln, teils aus Koblenz, teils aus Oberfell, aber auch aus München oder Bielefeld, um den 24-Jährigen anzufeuern. Annika Wilhelm

Ein Koblenzer im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“: Abii lässt das wahr werden. Im Halbfinale gewann er so viele Stimmen für sich, dass er zu den besten Fünf zählt.

Der Sieg ist nah: Abdul „Abii“ Faizan aus Koblenz hat es am Samstag in das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geschafft. Der 24-Jährige überzeugte die Jury – und die Zuschauer. Mit dem Lied „Kiss You“ von Dermot Kennedy startete Abii seinen Auftritt mitten im Publikum, bewegte sich singend zu seinem Fanblock und damit zu seiner Familie.







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