Sicherheit in der Stadt
Koblenz zeigt sich offen für Videoüberwachung
Videokameras hängen an einem Lichtmast in Schwerin. (Symbolbild)
Videokameras hängen an einem Lichtmast in Schwerin. (Symbolbild)
picture alliance/dpa | Jens Büttner

Modellvorhaben für Videoüberwachung an bestimmten öffentlichen Plätzen sind in Rheinland-Pfalz bislang rar gesät. Koblenz signalisierte zuletzt aber zumindest Offenheit, für ein Pilotprojekt zur Verfügung zu stehen.

Lesezeit 1 Minute
Könnte es irgendwann Videoüberwachung an manchen öffentlichen Räumen in Koblenz geben? Zumindest abgeneigt ist die Stadt nicht. Und offenbar zeigt sich auch das Land offen, Koblenz bei Plänen für Modellvorhaben zu berücksichtigen.Demnach hat Staatssekretär Dirk Herber (CDU) dem Koblenzer Landtagsabgeordneten Philip Rünz (CDU) signalisiert, dass man die Rhein-Mosel-Stadt in weitere Überlegungen für Pilotprojekte zur Videoüberwachung einbeziehen ...
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