Modellvorhaben für Videoüberwachung an bestimmten öffentlichen Plätzen sind in Rheinland-Pfalz bislang rar gesät. Koblenz signalisierte zuletzt aber zumindest Offenheit, für ein Pilotprojekt zur Verfügung zu stehen.
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Könnte es irgendwann Videoüberwachung an manchen öffentlichen Räumen in Koblenz geben? Zumindest abgeneigt ist die Stadt nicht. Und offenbar zeigt sich auch das Land offen, Koblenz bei Plänen für Modellvorhaben zu berücksichtigen.Demnach hat Staatssekretär Dirk Herber (CDU) dem Koblenzer Landtagsabgeordneten Philip Rünz (CDU) signalisiert, dass man die Rhein-Mosel-Stadt in weitere Überlegungen für Pilotprojekte zur Videoüberwachung einbeziehen ...