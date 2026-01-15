Am 24. Januar wählen die Mitglieder der Koblenzer CDU ihren Bürgermeisterkandidaten. Die Parteichefs von Grünen und SPD hatten sich positioniert und für Zemfira Dlovani ausgesprochen. Würden sie auch die zweite Kandidatin Dagmar Kranz wählen?
Ein Kandidat und zwei Kandidatinnen sind derzeit noch als Nachfolger der Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) im Rennen: Zemfira Dlovani (46 Jahre, Rechtsanwältin), Dagmar Kranz (53, Juristin) und Thomas Roos (40, Lehrer). Am 24. Januar bestimmen die CDU-Mitglieder auf einem Kreisparteitag ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten.