Besuche der Vinothek in verschiedenen Stadtteilen, die Blaue Stunde am Vorplatz der Rhein-Mosel-Halle, die enormen Zulauf hat, und Electronic Wine am Deutschen Eck: Unter dem Dach des Koblenzer Weinfestivals sind sehr viele, sehr unterschiedliche Veranstaltungen angesiedelt. Was es Neues gibt, berichtet Jan Moryson, Marketingleiter der Koblenz-Touristik, im Gespräch mit unserer Redaktion.

1Das Festival: Seit 2022 gibt es das Weinfestival als Dachmarke, und es entwickelt sich stetig weiter. Mehr als 20 Einzeltermine sind auf der Liste, dazu kommen Angebote, die den ganzen Zeitraum über laufen. „Man hat richtig das Gefühl, die Leute brauchen was Schönes, Buntes“, sagt Moryson.

Für die Touristiker ist die Marke Weinfestival extrem wichtig: „Die Leute wissen, wenn sie im Frühsommer für eine Woche Koblenz buchen, gibt es auf jeden Fall eine Reihe an Veranstaltungen rund ums Thema Wein“, sagt Moryson. Das ist wichtig: Rund 70 Prozent der Gäste nennen Wein als einen der Gründe, warum sie in die Region reisen. Dazu kommt für die Veranstalter: Es ist schwierig, eine solche Anzahl an Veranstaltungen zu bewerben, jedes Mal eine Weinkarte zu erstellen und so weiter. Unter dem großen Markendach ist alles zusammengehalten.

i Wein im Schatten des Kaiser-Denkmals: Am 9. Mai wird das Festival eröffnet. Koblenz-Touristik/Janko Media

2 Das Eröffnungswochenende: Am Freitag, 9. Mai, geht es um 15 Uhr am Willi-Hörter-Platz los, gefeiert wird an diesem Tag mit viel Musik bis 22 Uhr. Am Samstag dann stehen die Festivalweine aus Koblenz, vom Mittelrhein, der Mosel und der Ahr im Mittelpunkt einer Verkostung.

3 Die Vinothek ist wieder unterwegs: Der Wagen der mobilen Vinothek, Bierbänke, Musik – und schon können die Stadtteilfeste starten. Am 17. Mai ist die Veranstaltung zu Gast am Vorplatz des Forts Asterstein, am 23. und 24. Mai auf dem Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein, am 28. und 29. Mai am Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Rheinanlagen, am 20. und 21. Juni auf dem Schenkendorfplatz und am 27. und 28. Juni im Mendelssohn-Park in Horchheim.

i Electronic Wine ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Koblenz-Touristik/Janko Media

4 Electronic Wine ist eine Erfolgsgeschichte: Schon jetzt gibt es nur noch Restkarten für das Festival Electronic Wine am Deutschen Eck. Zusätzlich wird diesmal auch die Vinothek hier außerhalb des Veranstaltungsgeländes aufgestellt, berichtet Jan Moryson. „Als Treffpunkt oder für Leute, die einfach ein bisschen Atmosphäre schnuppern wollen.“

5Veranstaltungen wie die Blaue Stunde: Die Blaue Stunde vor der Rhein-Mosel-Halle ist extrem beliebt. Sie wird deshalb an den beiden Terminen 2025 auf jeweils zwei Tage ausgeweitet (18. und 19. Juni sowie 10. und 11. Juli), damit der Aufwand lohnt. „Denn der ist riesig“, sagt Moryson, „man denkt, da werden nur ein paar Stühle hingestellt, aber es ist richtig viel Arbeit“. Deshalb wird auch dieses Jahr die im Vorjahr eingeführte Regel gelten, dass keine Speisen und Getränke mitgebracht werden dürfen. Außerdem gibt es wieder etliche Einzelveranstaltungen wie „Wein auf dem Wasser“ und vieles mehr.

6Die Uferbar wird schon zum Weinfestival geöffnet: Die Uferbar an den Schlosstreppen am Rhein ist bereits 2024 zeitlich enorm ausgeweitet worden, nun wird sie auch im Rahmen des Weinfestivals betrieben. Sie wird am 9. Mai eröffnet und ist auch nach dem Weinfestival bis in den Oktober hinein ein Treffpunkt.

i Die Ufer-Bar befindet sich zwischen Schloss und Rhein und ist ein enormer Publikummagnet. Koblenz-Touristik/Kai Myller

Dazu hat die Koblenz-Touristik einen Gastronomie-Container angemietet, da die bisher dort stehende Vinothek anderenorts benötigt wird. Die Toiletten sind anders positioniert, überdachte Sitzplätze werden geschaffen. Schon ab Juni gibt es hier wieder Mittwochskonzerte, die mit dem Kulturamt angeboten werden. Ein neues Angebot ist zudem an drei Sonntagen (18. Mai, 22. Juni und 6. Juli) ein Ufer-Frühstück mit Musik an den Stufen. Nach dem Weinfestival wird die Uferbar wieder wie im Vorjahr von wechselnden Gastronomen betrieben, die Bewerbungen laufen gerade.

i Die Blindverkostung ist harte Arbeit. 120 Weine müssen probiert werden. Koblenz-Touristik/Annika Eichelbaum

7 Der Festivalwein: Was wie ein großer Spaß klingt, ist harte Arbeit: Eine 16-köpfige Jury – darunter Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Weinkönniginnen, Vertreter des Vereins Moselwein und aus Koblenzer Gastronomiebetrieben – hat 120 Weine verkostet und daraus die Festivalweine gekürt. „Uns freut besonders, dass wir wieder drei Koblenzer Winzer darunter haben“, sagt Moryson, Abteilungsleiter Marketing bei der Koblenz-Touristik. Das Weingut Toni Müller stellt einen 2024er-Riesling Alte Reben (feinherb), das Weingut Lunnebach einen 2024er-Secco (trocken) sowie das Weingut Spurzem einen 2024er-Rosé (halbtrocken).

Überraschend sei indes gewesen, dass in der Kategorie Riesling trocken die Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr gewann. Insgesamt gibt es zehn Festivalweine, alle aus der näheren Umgebung. Nur der alkoholfreie Wein stammt aus Rheinhessen. „Die Nachfrage nach einem solchen alkoholfreien Wein ist nicht riesig, aber sie wird immer größer und wir wollen auch den Menschen, die auf Alkohol verzichten, ein gutes Angebot machen“, sagt Moryson.

Mehr Infos: www.weinfestival-koblenz.de