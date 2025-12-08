Verwaltung legt Analyse vor Koblenz will Verkehrsführung am Moselufer anpassen Matthias Kolk 08.12.2025, 06:30 Uhr

i Neuer Zebrastreifen, neue Engstellen, neues Tempo: Die neue Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer wurde im Herbst viel diskutiert. Die Stadt hat die aktuelle Lage ausführlich analysiert. Alexej Zepik

Engstellen und Tempo 30: Die neue Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz hat rege Diskussionen über ihre Sinnhaftigkeit ausgelöst. Die Stadtverwaltung legt nun eine erste Analyse der Situation vor – und kündigt bauliche Anpassungen an.

Eine verengte Fahrbahn und Tempo 30 sollen den Verkehr am Peter-Altmeier-Ufer beruhigen und sicherer gestalten. Doch die Maßnahmen sorgten für viel Kritik, vor allem von Radfahrern, zu deren Sicherheit diese Maßnahme ja entscheidend beitragen sollte.







