Überholverbot und Tempo 30
Koblenz will Verkehr auf der Balduinbrücke neu ordnen
Die Verkehrsführung auf der Balduinbrücke in Koblenz könnte in einigen Monaten schon anders aussehen.
Die Verkehrsführung auf der Balduinbrücke in Koblenz könnte in einigen Monaten schon anders aussehen.
Alexej Zepik

Auf der Balduinbrücke in Koblenz könnten schon bald Radfahrer das Tempo bestimmen. Doch das ist nur eine Veränderung von vielen, die die Stadt Koblenz an der wichtigen Verkehrsachse umsetzen will. Allerdings gibt es auch Kritiker.

Lesezeit 3 Minuten
Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu strukturiert werden. Dadurch will man die Situation für den Rad- und Fußverkehr verbessern, heißt es in einer Planungsvorlage der Stadtverwaltung. Der Autoverkehr wiederum wird stellenweise eingeschränkt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren