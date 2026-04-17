Auf der Balduinbrücke in Koblenz könnten schon bald Radfahrer das Tempo bestimmen. Doch das ist nur eine Veränderung von vielen, die die Stadt Koblenz an der wichtigen Verkehrsachse umsetzen will. Allerdings gibt es auch Kritiker.
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Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu strukturiert werden. Dadurch will man die Situation für den Rad- und Fußverkehr verbessern, heißt es in einer Planungsvorlage der Stadtverwaltung. Der Autoverkehr wiederum wird stellenweise eingeschränkt.