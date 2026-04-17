Überholverbot und Tempo 30 Koblenz will Verkehr auf der Balduinbrücke neu ordnen Matthias Kolk 17.04.2026, 15:30 Uhr

i Die Verkehrsführung auf der Balduinbrücke in Koblenz könnte in einigen Monaten schon anders aussehen. Alexej Zepik

Auf der Balduinbrücke in Koblenz könnten schon bald Radfahrer das Tempo bestimmen. Doch das ist nur eine Veränderung von vielen, die die Stadt Koblenz an der wichtigen Verkehrsachse umsetzen will. Allerdings gibt es auch Kritiker.

Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke soll neu strukturiert werden. Dadurch will man die Situation für den Rad- und Fußverkehr verbessern, heißt es in einer Planungsvorlage der Stadtverwaltung. Der Autoverkehr wiederum wird stellenweise eingeschränkt.







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