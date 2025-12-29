Koblenz will seinen Oberbürgermeister behalten

Mehr als ein halbes Jahr vor seinem Amtsantritt am 1. Mai 2026 wird der neue Koblenzer Oberbürgermeister am 21. September 2025 gewählt – und es bleibt beim Alten: David Langner bekommt schon im ersten Wahlgang genügend Stimmen.
Das Ergebnis selbst war gar nicht so überraschend, die Deutlichkeit aber vielleicht schon: Der Koblenzer OB David Langner ist am 21. September 2025 im Amt bestätigt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Mai 2026 – die Wahl hatte man auf den September gelegt, weil eigentlich zeitgleich die Bundestagswahl stattfinden sollte.