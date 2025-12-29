2025 an Rhein und Mosel Koblenz will seinen Oberbürgermeister behalten Doris Schneider 29.12.2025, 12:00 Uhr

i David Langner am Abend der wiedergewonnenen Wahl am 21. September, gemeinsam mit seiner Partnerin und Weggefährten. Alexej Zepik

Mehr als ein halbes Jahr vor seinem Amtsantritt am 1. Mai 2026 wird der neue Koblenzer Oberbürgermeister am 21. September 2025 gewählt – und es bleibt beim Alten: David Langner bekommt schon im ersten Wahlgang genügend Stimmen.

Das Ergebnis selbst war gar nicht so überraschend, die Deutlichkeit aber vielleicht schon: Der Koblenzer OB David Langner ist am 21. September 2025 im Amt bestätigt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. Mai 2026 – die Wahl hatte man auf den September gelegt, weil eigentlich zeitgleich die Bundestagswahl stattfinden sollte.







