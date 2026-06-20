Stadtrat diskutiert Koblenz will mehr öffentliche Kameraüberwachung testen Doris Schneider 20.06.2026, 09:00 Uhr

i An Schulen, Kindergärten, aber auch an Spielplätzen oder Häusern der Koblenzer Wohnbau will die Koblenzer CDU-Fraktion Kameraüberwachung zulassen. Das war Thema in der jüngsten Ratssitzung. Felix Hörhager/dpa. picture alliance / dpa

Eine Schlägerei, ein Angriff, ein Überfall: Immer wieder gibt es Schlagzeilen der Polizei, die die Koblenzer in Angst versetzen. Die CDU fordert nun in der jüngsten Ratssitzung mehr Überwachung. Das wird ohnehin angestrebt – dazu mehr Details.

Das Thema Sicherheit spielt in Koblenz im Moment eine große Rolle. Immer wieder gibt es An- und Übergriffe, die vielen Menschen Angst machen. Sicherheit war auch Thema im Koblenzer Stadtrat, unter anderem in einem Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Videoüberwachung.







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