Stadtrat diskutiert
Koblenz will mehr öffentliche Kameraüberwachung testen
An Schulen, Kindergärten, aber auch an Spielplätzen oder Häusern der Koblenzer Wohnbau will die Koblenzer CDU-Fraktion Kameraübe
An Schulen, Kindergärten, aber auch an Spielplätzen oder Häusern der Koblenzer Wohnbau will die Koblenzer CDU-Fraktion Kameraüberwachung zulassen. Das war Thema in der jüngsten Ratssitzung.
Felix Hörhager/dpa. picture alliance / dpa

Eine Schlägerei, ein Angriff, ein Überfall: Immer wieder gibt es Schlagzeilen der Polizei, die die Koblenzer in Angst versetzen. Die CDU fordert nun in der jüngsten Ratssitzung mehr Überwachung. Das wird ohnehin angestrebt – dazu mehr Details.

Lesezeit 3 Minuten
Das Thema Sicherheit spielt in Koblenz im Moment eine große Rolle. Immer wieder gibt es An- und Übergriffe, die vielen Menschen Angst machen. Sicherheit war auch Thema im Koblenzer Stadtrat, unter anderem in einem Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Videoüberwachung.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren