Eine Schlägerei, ein Angriff, ein Überfall: Immer wieder gibt es Schlagzeilen der Polizei, die die Koblenzer in Angst versetzen. Die CDU fordert nun in der jüngsten Ratssitzung mehr Überwachung. Das wird ohnehin angestrebt – dazu mehr Details.
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Das Thema Sicherheit spielt in Koblenz im Moment eine große Rolle. Immer wieder gibt es An- und Übergriffe, die vielen Menschen Angst machen. Sicherheit war auch Thema im Koblenzer Stadtrat, unter anderem in einem Antrag der CDU-Fraktion zum Thema Videoüberwachung.