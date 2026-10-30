Pläne für 2027
Koblenz will in Brücken, Straßen, Schulen investieren
In das Megaprojekt neue Pfaffendorfer Brücke steckt die Stadt Koblenz auch im neuen Jahr viel Geld.
In das Megaprojekt neue Pfaffendorfer Brücke steckt die Stadt Koblenz auch im neuen Jahr viel Geld.
Felix Gras

Koblenz steht wie viele Kommunen im Land unter großem finanziellen Druck. Dennoch will die Stadt auch 2027 ordentlich investieren. In was genau, erklärte Oberbürgermeister David Langner (SPD) nun im Stadtrat. Dessen Zustimmung steht noch aus. 

Lesezeit 6 Minuten
Viele Millionen Euro für Straßen, Brücken und Schulen: Die Stadt Koblenz will auch im kommenden Jahr kräftig investieren. Und das, obwohl die finanzielle Lage prekär ist. Wie sehr, machte Oberbürgermeister David Langner (SPD) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats deutlich.
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