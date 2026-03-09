Geld für den Tourismus Koblenz will einen Gästebeitrag einführen Matthias Kolk 09.03.2026, 11:11 Uhr

i Touristen in der Stadt genießen das sonnige Wetter auf dem Jesuitenplatz in Koblenz. Voraussichtlich ab Herbst 2026 sollen Übernachtungsgäste einen Gästebeitrag zahlen. Koblenz-Touristik/Dominik Ketz

In vielen touristisch geprägten Regionen ist es schon lange üblich, Gebühren zu bezahlen, die dem Tourismus zugutekommen sollen. In Koblenz wird aktuell ein Konzept zur Einführung eines solchen Gästebeitrags erarbeitet.

Zum 1. Oktober wollen die Stadt Koblenz und die Koblenz-Touristik einen Gästebeitrag einführen. Die Hunderttausenden Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben sollen so künftig Geld einbringen, das direkt in den Tourismus fließt. Fertig ausgearbeitet ist das Konzept noch nicht, ziemlich sicher soll der Beitrag aber Gästen auch einen Mehrwert bieten.







