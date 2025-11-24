Koblenz will die „Helden des Alltags“ würdigen

Ohne sie wären viele Menschen gestorben, Häuser niedergebrannt, Verbrechen begangen worden. Die sogenannte Blaulichtfamilie leistet Enormes im Haupt- und Ehrenamt. Die Stadt Koblenz will die „Helden des Alltags“ nun würdigen.
Es geht um Dankbarkeit und Respekt: Die Stadt Koblenz will die Blaulichtfamilie (Polizei, Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsdienste) mit der Kampagne „Helden des Alltags“ würdigen. Damit soll all denen, die sich in diesen Bereichen haupt- oder ehrenamtlich engagieren, gedankt werden.