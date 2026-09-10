Ratsfraktionen sind sich einig
Koblenz will auch für 2027 keine Steuern erhöhen
Im Koblenzer Rathaus wird demnächst der Haushalt für 2027 beraten.
Im Koblenzer Rathaus wird demnächst der Haushalt für 2027 beraten.
Mona Wenisch. Mona Wenisch/dpa

Trotz seiner klammen Kasse will Koblenz auch für 2027 keine Steuern erhöhen. Darin sind sich die Fraktionen im Stadtrat einig. Dafür soll bei den Investitionen ziemlich gespart werden. 

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Keine Erhöhung der Grundsteuer B für Eigenheimbesitzer und Mieter, keine höhere Gewerbesteuer: Auch für das Jahr 2027 sollen die Abgabesätze in Koblenz gleich bleiben. Darin sind sich die Fraktionen im Stadtrat einig. Kurz vor Weihnachten werden sie das im neuen Haushaltsplan sehr wahrscheinlich so verankern.
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