157 Bäume werden gefällt
Koblenz will 261 neue Bäume bis Frühjahr 2027 pflanzen
Ein Ring aus Texas-Eichen aus einer Baumschule am Niederrhein, die im Herbst eine kräftig rote Laubfärbung bekommen, wächst in K
Ein Ring aus Texas-Eichen aus einer Baumschule am Niederrhein, die im Herbst eine kräftig rote Laubfärbung bekommen, wächst in Koblenz künftig auf dem Wallersheimer Kreisel.
Stephan Dally/Stadt Koblenz

Das grüne Stadtbild in Koblenz soll sich in den nächsten Monaten sichtbar verändern: Die Stadt will 261 Bäume neu oder nachpflanzen. 157 Bäume indes sollen gefällt werden. 

Lesezeit 2 Minuten
In Koblenz stehen in den nächsten Monaten größere Baumpflanzungsaktionen sowie Fällungen an. Laut einer Pressemeldung der Verwaltung will der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bis Frühjahr 2027 insgesamt 261 Bäume neu oder nachpflanzen. Auf der anderen Seite sollen 157 Bäume gefällt werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren