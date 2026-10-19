Koblenz will 261 neue Bäume bis Frühjahr 2027 pflanzen
Das grüne Stadtbild in Koblenz soll sich in den nächsten Monaten sichtbar verändern: Die Stadt will 261 Bäume neu oder nachpflanzen. 157 Bäume indes sollen gefällt werden.
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In Koblenz stehen in den nächsten Monaten größere Baumpflanzungsaktionen sowie Fällungen an. Laut einer Pressemeldung der Verwaltung will der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bis Frühjahr 2027 insgesamt 261 Bäume neu oder nachpflanzen. Auf der anderen Seite sollen 157 Bäume gefällt werden.