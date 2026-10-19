157 Bäume werden gefällt Koblenz will 261 neue Bäume bis Frühjahr 2027 pflanzen 19.10.2026, 10:00 Uhr

i Ein Ring aus Texas-Eichen aus einer Baumschule am Niederrhein, die im Herbst eine kräftig rote Laubfärbung bekommen, wächst in Koblenz künftig auf dem Wallersheimer Kreisel. Stephan Dally/Stadt Koblenz

Das grüne Stadtbild in Koblenz soll sich in den nächsten Monaten sichtbar verändern: Die Stadt will 261 Bäume neu oder nachpflanzen. 157 Bäume indes sollen gefällt werden.

In Koblenz stehen in den nächsten Monaten größere Baumpflanzungsaktionen sowie Fällungen an. Laut einer Pressemeldung der Verwaltung will der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bis Frühjahr 2027 insgesamt 261 Bäume neu oder nachpflanzen. Auf der anderen Seite sollen 157 Bäume gefällt werden.







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