Die Steuererhöhungen für dieses Jahr hatten im Koblenzer Stadtrat mittelschwere Verwerfungen ausgelöst. Für 2026 scheint klar: Die Steuern bleiben, wie sie derzeit sind. Dennoch traten in der jüngsten Ratssitzung erneut Konflikte offen zutage.

Auch im kommenden Jahr, so viel ist sicher, wird die finanzielle Lage der Stadt Koblenz ziemlich schlecht sein. Es deuten sich diesen Herbst auch deshalb erneut schwierige Haushaltsberatungen mit teils schmerzhaften Einschnitten an. Eines scheint aber jetzt schon sicher: Steuererhöhungen wird es nächstes Jahr nicht geben, Attacken der Grünen (und mit Abstrichen der SPD) in Richtung CDU wahrscheinlich schon.

Auf gleichbleibende Steuersätze haben sich der Koblenzer Stadtrat und die Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung verständigt. Für dieses Jahr waren bekanntlich die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer mit knapper Mehrheit erhöht worden, was CDU, AfD, WGS und FDP ablehnten. Die Debatte hatte die Beziehung zwischen einzelnen Fraktionen nachhaltig gestört.

Traditionell hat die Verwaltung vor Beginn der Haushaltsberatungen einen Entwurf zum Eckwertebeschluss vorgelegt. Auf dieser Absichtserklärung zu maßvollem Haushalten mit elf Vorhaben fehlte der Punkt zu den Steuererhöhungen zwar. Doch CDU, WGS und FDP reichten ihn durch einen Änderungsantrag nach. Demnach sollten auch Gebühren nicht erhöht werden (etwa für Abwasser, Müllabfuhr et cetera). Der Passus wurde aus dem Beschluss, der nicht bindend ist, wieder rausgenommen.

Denn: Die Erhöhung der Friedhofsgebühren für manche Bestattungen scheint notwendig zu sein, wie Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) sagte: „Auf dem jetzigen Stand sind die Gebühren nicht mehr auskömmlich. Die Erhöhung dient dazu, die Schwachen zu schützen.“ Die Kosten für Premiumangebote wie Eckgräber und Kruften sollten erhöht werden, damit die Beträge für Basis- und Kinderbestattungen gleich bleiben können.

Ein weiterer Punkt des Änderungsantrags sorgte für eine hitzige Diskussion. Laut dem Entwurf der Verwaltung sind „grundsätzlich keine neuen Investitionen vorzusehen“. Außer Investitionen in Projekte, die bereits begonnen haben, oder solche, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die wirtschaftlich sind. Eine Ausnahme wollte die Stadt bei Investitionen in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Zum Missfallen der CDU, die argumentierte, dass es auch andere wichtige Investitionen gebe und man alle gleichberechtigt diskutieren solle, wenn sie anfallen würden.

Grünen-Fraktionschefin Kim Theisen sagte zum Änderungsantrag: „Es ist ein einziger Kulturkampf der CDU gegen den Klimaschutz.“ Die CDU wolle keinen Klimaschutz und keine Radwege: „Wenn immer es ankommt, stehen Sie auf der anderen Seite.“ Dabei sei der Klimaschutz Voraussetzung „für ein gutes Leben in der Stadt“.

CDU-Fraktionschef Stephan Otto entgegnete: „Es geht nicht darum, ob Klimaschutz ja oder nein.“ Vielmehr solle man im Eckwertebeschluss nicht ein Thema gegen das andere aufwiegen: „Wir fühlen uns angefasst, dass man uns das so vorwirft.“ Oberbürgermeister David Langner (SPD) sagte: „Der Passus zum Klimaschutz sollte drinbleiben, es ist die größte Herausforderung unserer Zeit.“ Wenn wieder etwas passiere, stehe man da und müsse den Opfern erklären, warum man gespart habe. Zu den Steuern sagte er: „Wir haben den Bürgern und Unternehmen zuletzt viel zugemutet mit der Erhöhung für dieses Jahr.“ Daher sollten die Steuern gleich bleiben.

AfD-Fraktionschef Joachim Paul meinte: „Das Klimaproblem kann nicht in Koblenz gelöst werden, es ist ein Hemmschuh für die Industrie.“ Der Ertrag der Maßnahmen für Koblenz sei „marginal“. Oliver Antpöhler-Zwiernik, Fraktionschef von Die Linke-Partei, befand: „Wir lehnen den Änderungsantrag klar ab und sind verwundert, wie sehr den Fraktionen künftige Generationen egal sind.“ Zudem müsse man die Einführung einer Verpackungs- und Bettensteuer weiter diskutieren, um mehr Menschen in die Pflicht zu nehmen.

Anna Köbberling (SPD) sagte: „Es ist absoluter Blödsinn zu behaupten, Klimaschutz schade der Industrie.“ Es gehe um das Pflanzen von Bäumen, um Photovoltaik-Anlagen, Wärmedämmung und die Entsiegelung von Flächen: „Das ist eher positiv.“ FDP-Fraktionschef Christoph Schöll sagte: „Wir haben mit Wohlwollen vernommen, dass der OB Steuererhöhungen für 2026 ausschließt.“ Christian Altmaier (Freie Wähler) sagte: „Jeder Haushalt, den wir beschließen, ist immer hart erarbeitet und am Ende meist besser als anfangs gerechnet.“

SPD-Fraktionschefin Marion Lipinski-Naumann sagte: „Die Antragsteller haben schon den letzten Haushalt abgelehnt. Ich prognostiziere, dass sie dem 2026er-Haushalt auch nicht zustimmen.“ Die CDU sei sich bewusst, dass der Haushalt erneut mit knapper Mehrheit verabschiedet werde, wolle ihn deshalb ablehnen und sich „schön raushalten“. Josef Oster (CDU) kritisierte die Grünen: „Völlig ohne Not bringen Sie eine Schärfe in die Debatte, die spaltet, trennt und zeigt, wer für die Diskussionen verantwortlich ist, die unnötig sind.“ Der Änderungsantrag wurde schließlich von Grünen, SPD und Freien Wählern abgelehnt.

Im Eckwertebeschluss verständigten sich Verwaltung und Stadtrat auch darauf, dass die Gesamtstellenzahl der Verwaltung nicht erhöht werden darf und sich alle Fachbereiche kritisch mit ihren Aufgaben auseinandersetzen.