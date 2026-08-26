Koblenz will seine Busflotte von Biogas und Diesel auf Elektro umstellen. Dazu braucht die Stadt einen neuen Betriebshof. Weil dessen Bau noch dauern wird, schlägt die Verwaltung eine Übergangslösung vor. Die lautet: 17 neue Dieselbusse kaufen.
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Es gab Zeiten, da hätten Elektrobusse nach nur einer Fahrt auf die Koblenzer Karthause oder Immendorf wieder aufgeladen werden müssen. Die sind längst vorbei, wie Hansjörg Kunz in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Hufa) sagte. Der Geschäftsführer der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) sagte aber auch: „Wenn man 100 Elektrobusse gleichzeitig laden will, gehen die Lichter aus.