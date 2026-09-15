Es gab Zeiten, da war das Wandern der Volkssport schlechthin. Von Koblenz wanderten in früheren Jahrzehnten Tausende zusammen zum Weinfest nach Lay. Einige Vereine wollen diese Tradition nach langer Zeit zurückbringen.
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Das Wandern ist des Layers Lust, könnte man fast singen. Zumindest war es das, als in den 1970er- bis in die 1990er-Jahre teils Tausende Menschen gemeinsam von Koblenz in den Moselstadtteil zum Weinfest gewandert sind. Jetzt wollen die Layer ihre aktive Tradition wieder aufleben lassen.