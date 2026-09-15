Früher liefen Tausende mit „Koblenz wandert“ wieder zum Weinfest nach Lay Erwin Siebenborn 15.09.2026, 13:00 Uhr

i Diesen Blick ins Moseltal auf Lay können die Teilnehmer der Wanderung zum Layer Weinfest genießen. Das Foto stammt aus dem Jahr 2008. Noch viel weiter zurück liegen die Anfänge der großen Wanderung nach Lay. Erwin Siebenborn (Archiv). Erwin Siebenborn

Es gab Zeiten, da war das Wandern der Volkssport schlechthin. Von Koblenz wanderten in früheren Jahrzehnten Tausende zusammen zum Weinfest nach Lay. Einige Vereine wollen diese Tradition nach langer Zeit zurückbringen.

Das Wandern ist des Layers Lust, könnte man fast singen. Zumindest war es das, als in den 1970er- bis in die 1990er-Jahre teils Tausende Menschen gemeinsam von Koblenz in den Moselstadtteil zum Weinfest gewandert sind. Jetzt wollen die Layer ihre aktive Tradition wieder aufleben lassen.







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