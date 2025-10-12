Zu viel Bürokratie Koblenz verzichtet auf Bezahlkarte für Geflüchtete 12.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Stadt Koblenz führt die Bezahlkarte für Geflüchtete nicht ein. Harald Tittel/dpa

Die hitzig geführte Debatte um eine Bezahlkarte für Asylbewerber hatte irgendwann auch Koblenz erreicht. Die Verwaltung hat deren Einführung eingehend geprüft und führt die Karte nicht ein. Das sind die Gründe.

Der bürokratische Aufwand wäre deutlich höher als ihr Nutzen: Deshalb führt die Stadt Koblenz die Bezahlkarte für Asylbewerber nicht ein. Zu dem Ergebnis ist die Verwaltung nach eingehender Prüfung gekommen und hat es nun den Mitgliedern des Sozialausschusses mitgeteilt.







