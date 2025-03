Die Tinte ist trocken: Etwas mehr als drei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine darf sich Koblenz Partner der Stadt Uman aus der Mitte des Landes nennen. Wie es dazu kam – und was die Ziele der Zusammenarbeit sind.

Koblenz ist nun offiziell Partner der ukrainischen Stadt Uman. Am Donnerstag unterzeichneten Oberbürgermeister David Langner und Umans Bürgermeisterin Iryna Pletnyova die Partnerschaftsurkunde im Historischen Rathaussaal am Willi-Hörter-Platz. Die beiden Städte wollen damit ein Zeichen für ein friedliches Miteinander in Europa setzen – und planen bereits die ersten gemeinsamen Projekte.

Umans Naturpark ist ein Touristenmagnet

Die Stadt Uman liegt rund 200 Kilometer südlich von Kiew in der Region Tscherkassy und ist bekannt als jüdischer Pilgerort. Es gibt eine entwickelte Pharma-, Lebensmittel- und Leichtindustrie. Bekannt ist die 83.000-Einwohner-Stadt für den Nationalpark Sofijiwka, in dem mehr als 2000 Arten einheimischer und exotischer Pflanzen, Wasserfälle und ein unterirdischer Fluss zu bestaunen sind.

Uman ist Sitz mehrerer Bildungseinrichtungen von Primarschulen bis zu Hochschulen. Obwohl weit von der Front entfernt, hat es auch in Uman schon Kriegsopfer gegeben. Im April 2023 starben 23 Menschen durch einen Beschuss auf ein Wohnhaus.

Ein Zeichen für Zusammenhalt

Für Koblenz’ Oberbürgermeister David Langner ist die Partnerschaft etwas Besonderes. Sie starte in einer schwierigen Situation und sei verbunden mit viel Hoffnung auf eine friedliche Zukunft, so Langner am Donnerstagabend. Für Amtskollegin Iryna Pletnyova ist die Städtepartnerschaft nicht nur ein großes Ereignis für Uman, sondern für die ganze Ukraine: Sie vermittle den Menschen im Land, dass sie in ihrer Situation nicht alleine sind, so Pletnyova.

Mit der trockenen Tinte auf der Partnerschaftsurkunde gelangt ein in Koblenz lang gehegte Plan ans Ziel. Bereits vor fast zwei Jahren, Ende April 2023, beschloss der Stadtrat, eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine eingehen zu wollen.

Ein Jahr zuvor, kurz nach Beginn des Angriffskriegs Russlands, brachte die CDU-Fraktion die Idee im Stadtrat ein. Später schlug sie zusammen mit der Fraktion der Grünen eine Partnerschaft mit der Stadt Iwano-Frankiwsk vor. Allerdings hatte die Stadt in der Westukraine kurz zuvor bereits eine Städtepartnerschaft mit Potsdam geschlossen.

Die ukrainische Botschaft in Deutschland empfahl Koblenz daraufhin Uman. Im Dezember 2023 gab es den ersten Kontakt zwischen OB Langner und Pletnyova. Für sie war die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am Donnerstag indes nicht der erste Besuch in Koblenz. Bereits im Juni vergangenen Jahres war sie mit einer Delegation in die Rhein-Mosel-Stadt gereist. Damals wurde die Absichtserklärung für eine Städtepartnerschaft unterzeichnet. Es solle einen vielseitigen Austausch und eine enge Zusammenarbeit geben, lautete das ausgemachte Ziel.

Schwerpunkt liegt auf dem Austausch unter jungen Menschen

Dieses Ziel soll nun, da die Partnerschaft offiziell ist, forciert werden. Der bisherige Austausch sei vom Willen geprägt, etwas Gutes zu schaffen und die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, sagte Oberbürgermeister Langner. Man wolle die Begegnungen zwischen Koblenzern und Umanern aus Politik, Sport, Kultur, dem sozialen Bereich und der Brauchtumspflege unterstützen.

Ein Schwerpunkt soll dabei im Austausch unter jungen Menschen liegen. „Die Hochschulen sind bereits in gegenseitigem Kontakt per Videokonferenz“, teilte Stadtsprecher Thomas Knaak auf Anfrage unserer Zeitung mit.

„Es wird wohl in diesem Jahr wieder einen Besuch von Kindern aus Uman geben.“

Stadtsprecher Thomas Knaak

Bürgermeisterin Pletnyova geht davon aus, dass eine Zeit kommen wird, in der ein beidseitiger Jugendaustausch stattfinden kann. Sie dankte in diesem Zusammenhang auch für die Aufnahme von Kindern aus Uman, die im vergangenen Jahr in Koblenz eine kurze Zeit des Friedens erleben konnten. „Es wird wohl in diesem Jahr wieder einen Besuch von Kindern aus Uman geben“, so Stadtsprecher Knaak. Besuche einer Delegation aus Koblenz in Uman sind derzeit noch nicht geplant.

Partner von neun Städten

Uman ist die insgesamt neunte Partnerstadt von Koblenz. Als achte Stadt kam zuletzt im Jahr 2007 die kroatische Stadt Varaždin hinzu. Weitere Partnerstädte sind Nevers (Frankreich), Haringey, Norwich (beide Großbritannien), Maastricht (Niederlande), Novara (Italien), Austin (USA) und Petah Tikva (Israel).