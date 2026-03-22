i Gute Stimmung herrscht in diesem Wahllokal im Mülheim-Kärlicher Stadtteil Kärlich. Winfried Scholz

Bevor ab 18 Uhr am Wahlsonntag ausgezählt wird und die Spannung steigt, welche Partei wie viele Wähler überzeugen konnte, herrscht in Wahllokalen in und um Koblenz viel Betrieb. Was am Wahltag in der Region so los war.

Die Zeiten von Kaiser Wilhelm II. sind längst vorbei, aber das Kaiserwetter kehrte zum Wahltag in Koblenz und der Region zurück. Politisch im Mittelpunkt standen an diesem Tag aber nicht die Herrscher alter Tage, sondern die Frage: Wer führt Rheinland-Pfalz in den nächsten Jahren?







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