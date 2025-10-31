Der Koblenzer Stadtrat steht geschlossen hinter seinem altehrwürdigen Theater und gibt weitere Gelder zur 40-Millionen-Euro-Sanierung frei. Die FDP indes erneuert ihre Kritik an der Kostensteigerung und fordert Konsequenzen.
Etwas spöttisch könnte man anmerken, dass das Koblenzer Stadttheater derzeit nicht besonders aus dem Stadtbild heraussticht: Es ist eine Großbaustelle, wie es derzeit viele Gebäude, Straßen und Bereiche besonders in der Innenstadt sind. Als solche wird das altehrwürdige Gebäude von einem beeindruckenden Gerüst umschlungen.