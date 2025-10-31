Stadtrat gibt Gelder frei Koblenz treibt die Theatersanierung weiter voran 31.10.2025, 08:45 Uhr

i Die Sanierung des Koblenzer Stadttheaters kostet – Stand jetzt – 40 Millionen Euro. Alexej Zepik

Der Koblenzer Stadtrat steht geschlossen hinter seinem altehrwürdigen Theater und gibt weitere Gelder zur 40-Millionen-Euro-Sanierung frei. Die FDP indes erneuert ihre Kritik an der Kostensteigerung und fordert Konsequenzen.

Etwas spöttisch könnte man anmerken, dass das Koblenzer Stadttheater derzeit nicht besonders aus dem Stadtbild heraussticht: Es ist eine Großbaustelle, wie es derzeit viele Gebäude, Straßen und Bereiche besonders in der Innenstadt sind. Als solche wird das altehrwürdige Gebäude von einem beeindruckenden Gerüst umschlungen.







Artikel teilen

Artikel teilen