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Koblenz’ Stadtgärtner geben Pflegetipps fürs Sommergrün
Staudenbeete, wie hier in der Beatusstraße, haben manche Koblenzer bestimmt auch zu Hause. Über den Sommer bringen sie lange Far
Staudenbeete, wie hier in der Beatusstraße, haben manche Koblenzer bestimmt auch zu Hause. Über den Sommer bringen sie lange Farbe in Gärten.
Matthias Kolk

Für Hobbygärtner und alle, die es werden wollen, ist der Mai ein entscheidender Monat. Expertinnen aus der Stadtgärtnerei Koblenz wissen, wann der beste Zeitpunkt zum Pflanzen ist – und geben Tipps, wie man von Sommerblumen lange etwas hat.

Lesezeit 2 Minuten
Mit den Pflanzen im eigenen Garten oder auf dem Balkon ist das so eine Sache: Man will doch nur das Beste für sie, aber nicht immer trägt die eigene Pflege Früchte. Die Stadtgärtner von Koblenz kennen dieses Problem nur zu gut, nicht umsonst stehen sie als „Planzendoktoren“ schon viele Jahre Bürgerinnen und Bürgern mit Rat zur Seite.

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