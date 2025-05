Einmal mitten in der Stadt auf den Baum vor dem Rathaus klettern: Das und vieles anderes war am Wochenende bei „Koblenz spielt“ möglich. Die Stadt verwandelte sich dafür in einen Spielplatz für Kinder und Erwachsene.

Wer am vergangenen Samstag die Innenstadt besuchte, konnte es nicht übersehen: Auf allen Plätzen der Altstadt waren bunte Pavillons aufgebaut, reihten sich Tische voller Bastelmaterial aneinander und zahlreiche Kinder und Erwachsene waren ins Spiel vertieft. Der Baum vor dem Rathaus hatte sich in einen Kletterparcours verwandelt, am Löhrrondell zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können, während gegenüber Kung-Fu Schüler mit ihrem Meister übten. All das und noch viel mehr war Bestandteil des Aktionstages „Koblenz spielt“, der nach der Corona-Pause am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal stattfand.

Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Stadtjugendring Koblenz. Dessen Vorsitzende Heike Nick erklärt: „Koblenz spielt ist ein Format, das wir entwickelt haben, um Familien in Koblenz und aus der Umgebung einen unbeschwerten Tag zu bieten, aber auch mit dem Gedanken daran, den Kinder zu zeigen, welche Angebote es in der Region für sie gibt. Also einfach, dass die Kinder und die Jugendlichen mal ein paar Sachen kennenlernen und für sich austesten können, was zu ihnen passt.“

„ Koblenz spielt“ vermutlich älter als gedacht

Dabei liegen die Wurzeln der beliebten Veranstaltung im Dunkel der Koblenzer Stadtgeschichte verborgen. Nick erinnert sich mit einem Lachen: „Wir haben das Anfangsdatum nicht mehr gefunden in den Unterlagen. Nach unserer Rechnung müsste es nun die 19. Auflage sein.“

i Fabian, Christian und Lars (v.l.n.r) haben "Koblenz spielt" für einen gemeinsamen Familienausflug genutzt. Martin Ingenhoven

Und diese wird auch bei Herbstwetter im Mai eifrig zum Spielen und Ausprobieren genutzt. So haben die Freunde Christian und Lars den Tag für einen gemeinsamen Ausflug mit ihren Kindern genutzt. „Lars wohnt hier in Koblenz und ich bin mit meinem Sohn extra aus Bad Kreuznach gekommen“, erzählt Christian, der gerade dabei ist, eine Partie Dame auf dem Münzplatz aufzubauen.

Damit möglichst viele Spielstationen besucht werden, haben sich die Organisatoren einen Trick ausgedacht. „Es gibt hier so eine Stempelkarte, wenn man die am Ende ausgefüllt abgibt, kann man an einer großen Verlosung teilnehmen“, weiß Lars zu berichten. Neben der Familie wird eifrig Riesenjenga gespielt. Dabei wird ein Turm aus Holzklötzen so lange kunstvoll umgebaut, bis die ganze Konstruktion mit einem lauten Poltern und unter johlendem Kindergelächter zusammenbricht.

Spieletreffs stellen sich vor

Woanders geht es ruhiger zu, wenngleich genauso intensiv gespielt wird. Am Löhrrondell hat Jörg Schirmer eine kleine Gruppe von Mitspielern um sich versammelt. Schirmer stellt an diesem Tag den Spieletreff Neuwied vor. „Wir treffen uns alle 14 Tage, um gemeinsam Gesellschaftsspiele zu spielen. Ich bringe Spiele mit und da treffen sich dann andere Personen, die keine Spielpartner haben“, berichtet der Spielefreund. Regelmäßig kämen zu einer solchen Runde bis zu 30 Gleichgesinnte zusammen. „Manche Spieletreffs dauern da schon mal bis 23 Uhr“, erzählt Schirmer, der nach Koblenz eine Reihe kurzweiliger Brettspiele mitgebracht hat.

Auch gegenüber wirbt man um neue Mitstreiter. „Wir sind hier, um unsere Jugendarbeit zu zeigen und um Nachwuchs für Jugend- oder Bambinifeuerwehr gewinnen“, berichtet Tom Kreuder, stellvertretender Jugendwart der Feuerwehreinheit Koblenz Lay. Dazu ist an diesem Tag eigens ein Gerätewagen vor das Löhrcenter gefahren, um von den jüngsten Koblenzern entdeckt zu werden.

i Kletterer Tim Berkhan verwandelte den Baum vor dem Rathaus in einen Klettergarten und hatte große Freude daran, die kleinsten Koblenzer in größte Höhe steigen zu sehen. Martin Ingenhoven

Technisches Gerät lädt auch am Rathaus zum Entdecken ein, dort hängen verschiedene Seile und Gurte im Baum. „Wir sind hier, weil es uns Spaß macht“, versichert Kletterer Tim Berkhan. Unter seiner Aufsicht können die Kinder so eine 15 Meter lange Strickleiter erklimmen. „Das ist sehr beliebt, aber wer da Bock drauf hat, der wartet auch“, weiß Berkhan mit Blick auf die Warteschlange.

Trotz des am Nachmittag einsetzenden Regens war „Koblenz spielt“ 2025 ein voller Erfolg und gab einen Einblick in die Koblenzer Jugendarbeit.