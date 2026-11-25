Es ist ein echter Achtungserfolg: In Berlin erhielten Vertreter der Uni Koblenz den „Preis für Exzellenz in der Lehrkräftebildung“. An Rhein und Mosel überzeugt man mit Teamgeist und Strategie – und setzte sich so gegen starke Mitbewerber durch.
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Die Universität Koblenz hat den „Preis für Exzellenz in der Lehrkräftebildung 2026“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und der TÜV SÜD Stiftung gewonnen. Das teilte die Universität nun mit. Die Jurysitzung mit anschließender Preisverleihung fand in Berlin statt.