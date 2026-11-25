Preis für Lehrkräftebildung Koblenz setzt sich gegen andere starke Unis durch 25.11.2026, 15:45 Uhr

i Freuen sich über die Auszeichnung für die Uni Koblenz (von links): Bettina Jorzik (Programmleitung Hochschullehre, Lehrkräftebildung und Diversität sowie Leitung Zukunftsmission Bildung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft), Celine Maerz (wissenschaftliche Mitarbeiterin Universität Potsdam), Manfred Prenzel, Myrle Dziak-Mahler (Geschäftsführerin lernlog gGmbH), Anja Schiepe-Tiska (geschäftsführende Leiterin des Zentrums für Lehrkräftebildung der Universität Koblenz), Lydia Kater-Wettstädt (Sprecherin Zukunftsforum „Lehrkräftebildung weiter:denken“ der Universität Koblenz), Constanze Juchem-Grundmann (Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Koblenz), Lina Pilypaitytė (geschäftsführende Beauftragte des Zentrum für Lehrkräftebildung der Universität Koblenz), Mark Dengler (stellvertretender Vorsitzender Bundesarbeitskreis Lehrerbildung), Axel Stepken (Vorstandsvorsitzender TÜV SÜD Stiftung). Stifterverband der Deutschen Wissenschaft/Jens Jeske

Es ist ein echter Achtungserfolg: In Berlin erhielten Vertreter der Uni Koblenz den „Preis für Exzellenz in der Lehrkräftebildung“. An Rhein und Mosel überzeugt man mit Teamgeist und Strategie – und setzte sich so gegen starke Mitbewerber durch.

Die Universität Koblenz hat den „Preis für Exzellenz in der Lehrkräftebildung 2026“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und der TÜV SÜD Stiftung gewonnen. Das teilte die Universität nun mit. Die Jurysitzung mit anschließender Preisverleihung fand in Berlin statt.







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