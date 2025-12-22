Koblenz setzt sich für Menschenrechte ein

Die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen (DGVN) setzt sich für den Schutz der Menschenrechte und die Stärkung des Völkerrechts ein. Nun ist auch die Stadt Koblenz Teil dieser Gesellschaft.
Die Stadt Koblenz ist Mitglied im Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen (DGVN). Der Stadtrat beschloss dies einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Die DGVN, die 1952 gegründet wurde, beschäftigt sich unter anderem mit Außen-, Kultur-, Weltwirtschafts- und Entwicklungspolitik.