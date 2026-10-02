Neue Pfaffendorfer Brücke Koblenz setzt auf weitere Millionen Euro aus Mainz Jan Lindner 02.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Gesamtkosten der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sind erneut deutlich gestiegen. Alexej Zepik

Die neue Pfaffendorfer Brücke wird noch einmal deutlich teurer als zunächst geplant. Das beschäftigt auch die Kommunalpolitik. Sie setzt wie die Verwaltung darauf, dass die Mehrkosten vor allem vom Land aufgefangen werden.

Aus 151 Millionen Euro wurden schnell 181 und kürzlich 202 Millionen Euro: Die Gesamtkosten für die neue Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sind noch einmal gestiegen. Eine Rolle bei der Finanzierung spielt das Land Rheinland-Pfalz. Aus Mainz sollen daher weitere Millionen-Beträge nach Koblenz fließen.







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