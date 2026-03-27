Stadtrat hat entschieden Koblenz schafft die Baumschutzsatzung wieder ab Matthias Kolk 27.03.2026, 14:06 Uhr

i Um Bäume ab einer gewissen Größe fällen zu dürfen, brauchte es in Koblenz seit Herbst 2021 eine Genehmigung. Das wird sich jetzt wieder ändern, da der Stadtrat die Abschaffung der Baumschutzsatzung beschlossen hat. picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Die Baumschutzsatzung soll Bäume in Koblenz schützen, Kritiker sehen in ihr aber viel Bürokratie mit wenig Nutzen. Eine Abstimmung im Stadtrat führt jetzt dazu, dass die Baumschutzsatzung abgesägt wird.

Knapp viereinhalb Jahre lang hatte Koblenz eine Baumschutzsatzung. Nach langem und zähem Ringen wurde sie damals eingeführt. Jetzt wird sie wieder abgeschafft. Der entsprechende Antrag der FDP im Koblenzer Stadtrat setzte sich nach einer 40-minütigen, zum Teil emotionalen Debatte und gegen die Empfehlung der Verwaltung durch.







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