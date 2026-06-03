Schlechtes Wetter vorhergesagt Koblenz sagt Dîner en blanc am Rhein ab 03.06.2026, 12:51 Uhr

i Die Stadt Koblenz hat das Dîner en blanc an Fronleichnam abgesagt. Buga-Freunde/ Ulli Piel-Schilling

Die Stadt Koblenz hat die beliebte Freiluftveranstaltung Dîner en blanc am Mittwochmittag abgesagt. Sie hätte am Donnerstag in den Rheinanlagen stattfinden sollen.

Für den morgigen Donnerstag werden Regen und stürmisches Wetter vorhergesagt. Deshalb wird das für Fronleichnam geplante Dîner en blanc der Koblenzer Gartenkultur abgesagt, teilt die Koblenzer Stadtverwaltung mit. Die lange Tafel am Rhein, an der gemeinsam gepicknickt, die Aussicht genossen und Live-Musik gehört werden sollte, wird nicht aufgebaut.







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